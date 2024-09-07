İsrail'in Gazze saldırıları 337. gününde: Can kaybı 40 bin 939'a ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 48 saat içinde 61 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 40 bin 939'a yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail'in Gazze saldırıları 337. gününde: Can kaybı 40 bin 939'a ulaştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 48 saat içinde 61 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 40 bin 939'a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye yönelik son 48 saatte gerçekleştirilen dört saldırıda 162 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında toplam yaralı sayısı 94 bin 616'ya ulaştı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları 337 gündür devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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