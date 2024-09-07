Metin Lokumcu davasında tüm sanıklara beraat

Artvin Hopa'da 2011 yılında düzenlenen AK parti mitingi öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Metin Lokumcu davasında mahkeme 13 sanığa beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti, fiziken darp ve müdahale olmadığını belirterek biber gazı kullanımını silahtan yararlanma olarak kabul etti.

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Metin Lokumcu davasında tüm sanıklara beraat
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Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen AK Parti mitingi öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili Trabzon'da görülen davanın 14. duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, Metin Lokumcu'ya fiziken darp ve müdahale olmadığına dikkati çekerek toplumsal olaylara müdahaledeki orantılılık ilkesini hatırlattı ve biber gazı kullanımının silahtan yararlanma olarak kabul edildiğini kaydederek 13 polis hakkında beraat kararı verdi.

Fiziken darp ve müdahale olmadığını kaydeden mahkeme heyeti, toplumsal olaylara müdahaledeki orantılılık ilkesini hatırlattı ve biber gazı kullanımının silahtan yararlanma olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

İnsan bedeninin kimyasallara vereceği tepkilerin de farklı olduğunu belirten mahkeme heyeti, Metin Lokumcu'nun ölümü ile yaşanan olayda illiyet bağı olmadığını kaydetti.

İlliyet bağı olmadığı yerde kusurdan bahsedilemeyeceğini de ifade eden mahkeme heyeti, yapılan müdahalenin orantılı olduğunu kabul ederek istinaf yolu açık olmak üzere aralarında Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu tüm sanıkların beraatine karar verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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