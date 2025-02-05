İsrail’in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşı için soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in Lübnan sınırında düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşının ölümüyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İsrail’in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşı için soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in Lübnan’dan sınırı geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşına yönelik düzenlediği hava saldırısıyla ilgili harekete geçti. Başsavcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, saldırının detaylarının araştırıldığı belirtilerek, "Cenazeler ülkemize gönderilmiş olup nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi işlemleri devam etmektedir. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben evrakın Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarından istenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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