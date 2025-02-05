İsrail’in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşı için soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in Lübnan’dan sınırı geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşına yönelik düzenlediği hava saldırısıyla ilgili harekete geçti. Başsavcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, saldırının detaylarının araştırıldığı belirtilerek, "Cenazeler ülkemize gönderilmiş olup nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi işlemleri devam etmektedir. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben evrakın Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarından istenmiştir." ifadelerine yer verildi.