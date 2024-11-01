İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı artıyor

Lübnan'ın resmi ajansı haber NNA'ya göre, İsrail ordusu, ülkelerindeki Baalbek kente bağlı Emhez kasabasında bir eve hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği ve bölgedeki yıkımın giderilmesi çalışmaları devam ediyor.

İsrail'in Baalbek'in Tariya kasabasına yönelik bir başka hava saldırısında ise bir evin hedef alındığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı. Bu saldırının ardından evde ortaya çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ayrıca Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in dün akşam Lübnan'ın orta kesiminde bulunan Cebel-i Lübnan'a bağlı Kamatiya kasabasına düzenlenen saldırıda ise 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.