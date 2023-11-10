İşsizlik Rakamları Açıklandı! İşte TÜİK'in Paylaştığı Veriler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıklamasıyla birlikte Türkiye'deki işsizlik rakamları da belli oldu.

Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylülde bir önceki aya göre 46 bin kişi azaldı. Bu sayı 3 milyon 168 bin oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Aralık 2013'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. 2013 yılının aralık ayında işsizlik oranı yüzde 9 olarak hesaplanmıştı.

Kadınlarda İşsizlik Oranı Daha Yüksek

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 olurken, kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Eylülde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 16,7 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22 olduğu hesaplandı.