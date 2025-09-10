İstanbul Barosu davası ertelendi: Baro başkanı ve yönetimine ağır iddialar!

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda yaptı. Duruşmaya İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Ayrıca farklı şehirlerden baro başkanları avukat olarak, yurt dışından gelen baro başkanları ve yöneticileri de izleyici olarak hazır bulundu.

Avukat Turgut Kazan, duruşmaların cezaevi sınırlarında yapılmasının “adil yargılanma hakkına aykırı” olduğunu savundu.

SAVCI MÜTALAA İÇİN SÜRE İSTEDİ

Beyanların ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, davanın düşmesi yönündeki taleplerin hükümle birlikte değerlendirileceğini açıkladı.

Ayrıca, duruşmaların Silivri’de yapılmasına dair itirazın bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi. Dosya savcıya gönderildi ve duruşma 5 Ocak 2026 tarihine ertelendi. Mahkeme, takip eden 6-7-8 ve 9 Ocak 2026 tarihlerinde de duruşmaların yapılmasına hükmetti.

İDDİANAME: TERÖR PROPAGANDASI VE YANILTICI BİLGİ YAYMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu’nun sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamada, PKK/KCK/YPG/YDG-H mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in “gazeteci” olarak nitelendirildiği ve güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin “savaş suçu” olarak gösterildiği ileri sürüldü.

İddianamede, bu paylaşımın örgütün bölücülük faaliyetini meşru gösterdiği, örgüt üyeliğini özendirici nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca, açıklamanın halkı yanıltıcı bilgi yayma ve toplumda korku, panik oluşturma amacı taşıdığı iddia edildi.

Sanıkların, “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” ve “basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereği “belli haklardan yoksun bırakılmaları” da talep edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE GÖREVDEN ALMA KARARI

Soruşturma, İstanbul Barosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrası resen başlatıldı. 7 Ocak’ta Baro Başkanı Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ifadeleri alındı. Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni istendi ve izin çıktı.

Ayrıca İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan bir dava sonucunda Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine ve yeni seçim yapılmasına hükmetmişti.

Dava, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi. Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yargılandığı dava, 5 Ocak 2026’dan itibaren dört gün boyunca Silivri’de görülecek.