Beşiktaş sağ bekini buldu: Gökhan Sazdağı resmen siyah-beyazlılarda

Beşiktaş, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birini yaptı. Siyah-beyazlı ekip, Kayserispor’un kaptanı Gökhan Sazdağı’nı kadrosuna kattı. Kayserispor, resmi açıklamayla transferi duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, kaptan Gökhan Sazdağı’nın Beşiktaş’a transfer olduğunu şu ifadelerle duyurdu:
“Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı’nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.”

Beşiktaş’ın, tecrübeli futbolcu için Kayserispor ve oyuncu ile anlaşmaya vardığı, bonservis bedelinin ise 1,5 ila 2 milyon euro civarında olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Gökhan Sazdağı, profesyonel kariyerinde birçok kulüpte forma giydi. 2021 yılında Kayserispor’a transfer olan Sazdağı, sarı-kırmızılı formayla 133 maça çıktı, 6 gol atıp 17 asist yaptı. Gösterdiği istikrar sayesinde takım kaptanlığına kadar yükselen futbolcu, Kayserispor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Beşiktaş’a transfer oldu.

