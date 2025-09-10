Artık mezar taşlarında QR kod var: Fotoğraf, video ve anılar tek tıkla erişilecek

Ankara’da pilot uygulama olarak başlayan projede, mezar taşlarına eklenen QR kodlar aracılığıyla kayıpların hatıraları sanal ortamda yaşatılıyor. Kullanıcılar, oluşturulan profillere fotoğraf, video ve blog formatında yazılar yükleyebiliyor. Böylece, ziyaretçiler QR kodu okutarak mezarda yatan kişi hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Projeyi geliştiren genç girişimci Barış Can Aydıntürk, sistemin gelecek kuşaklar için kalıcı bir anı oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Aydıntürk, “3 nesil sonra bile bir torunun dedesi hakkında bilgi sahibi olsun istiyoruz” dedi.

“3 NESİL SONRA BİLE BİR TORUNUN DEDESİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLSUN İSTİYORUZ”

Sanal mezar fikrinin öğrenci yıllarında ortaya çıktığını anlatan Aydıntürk, uygulamanın işleyişini şöyle aktardı: "Biz kullanıcılarımıza yüksek güvenlikli sanal profil hizmeti vermekteyiz. Kullanıcılarımız bu profile kaybettikleri sevdiklerinin, patili dostlarının veyahut manevi değeri yüksek eşyalarının, fotoğraflarının, videolarının, ses kayıtlarını, blog formatında anı yazılarını yükleyebilirler. Bu sayede de biz şunu amaçlıyoruz; günümüzde her ne kadar telefonlar gelişse de veyahut fotoğraflarımızı, videolarımızı bulut depolama sistemlerinde depolasak da bunlar zamanla kaybolabiliyorlar. Biz bunun yaşanmasını istemiyoruz. Biz aslında 3 nesil sonra bile bir torunun dedesi hakkında da bir bilgi sahibi olsun istiyoruz. Bu insanlar yaşarken neler yapmış, neleri severlermiş, nelerden hoşlanırmış? Bu konu hakkında fikir sahibi olsun istiyoruz. Bu doğrultuda da paslanmaz çelik üzerine basılmış QR kodları da profillerimize bağladık. Böylece bu QR kodları kullanıcılarımız mezar taşına, anıtlara veyahut da nereye yapıştırmak isterlerse yapıştırabiliyorlar. O anıtı, mezarı ziyaret eden kişiler de bu QR'lar okutup o profillere erişebiliyorlar."

ŞEHİT MEZARLIKLARI VE DEPREMZEDELER İÇİN DE PROJE HAZIRLANIYOR

Aydıntürk, toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla şehit mezarlıklarına da QR kod uygulamasını hayata geçirmek istediklerini belirtti. Bu kapsamda bakanlıkla iletişime geçtiklerini söyleyen genç girişimci, şunları ifade etti: "Biz burada sadece 3’üncü kişiyle bir iletişimimiz olmasın bir taraftan da toplumsal bilinci artırabilmek için şehit mezarlıklarına da bu projeyi yapmak istedik. Bu doğrultuda bakanlıkla iletişime geçtik. Proje başvurusunda bulunduk, cevap beklemekteyiz. Şehitlerimizin mezarlığına bu paslanmaz çeliğe basılmış QR kodları eklemek istiyoruz. Ardında da 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de yine bu projenin devamından yeni bir proje başlatmayı hedeflemekteyiz. Vatandaşlarımızın ilgisi olumlu yönde. Çünkü bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Nasıl belli aralıklarla mezarlığa ziyaret yapıp bir çiçek bırakıyorsak bu anma ihtiyacının da bir çözümünü üretmek istiyoruz. Bu sayede kullanıcılar mezarlığa yatan insan hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Onun hayatına hakkında bir fikir sahibi olabilecekler."

Ankara’da başlayan uygulamaya vatandaşların ilgisi olumlu yönde. Ziyaretçiler, QR kod sistemi sayesinde hayatını kaybeden yakınlarıyla ilgili bilgileri kalıcı bir şekilde saklayabiliyor. Yetkililer, projenin yaygınlaşması halinde diğer şehirlerde de kullanılabileceğini belirtiyor.