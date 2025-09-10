6 yaşındaki kız doğumundan beri odada kilitli tutuldu: Kurtarıldı!

Çocuk, korkunç sağlık koşullarında bulundu: konuşamıyor, katı gıda tüketmemiş, hiç okula gitmemiş, tıbbi bakım ve aşı hizmetlerinden yararlanmamıştı. Ayrıca son derece kirli ve sağlıksız bir ortamda yaşıyordu. Anne (45) ve baba (54) gözaltına alındı.



İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Yerel basına göre, polis baskını geçen perşembe günü yapılan isimsiz bir ihbar üzerine gerçekleştirildi. Çocuk Koruma Hizmetleri’nin desteğiyle eve giren ekipler, Jardim Santa Esmeralda semtindeki evde küçük kızı buldu.

Odada, berbat durumda bir yatak, eski bir yastık ve birkaç oyuncaktan başka hiçbir eşya bulunmuyordu.



"GÜN IŞIĞI GÖRMEMİŞ GİBİYDİ"

Danışman Lígia Guerra, çocuğun durumunu TV Tem’e şöyle anlattı:

“Evden çıktığında ilgisizdi ve gözleri kamaşmıştı. Saçları tek bir düğümle toplanmıştı, sanki hiç yıkanmamış gibiydi. Gözlerini açık tutamıyor, iletişim kuramıyor ve yalnızca sesler çıkarıyordu. Diğer çocuklarla hiç etkileşime girmemişti.”



"OLANLARIN CİDDİYETİNİ KAVRAYAMIYORLAR"

Küçük kız, yetkililer tarafından koruma altına alınarak Sorocaba Hastanesi kabul merkezine sevk edildi.

Sorocaba Kadın Savunma Dairesi (DDM) Başkanı Renata Zanin, ebeveynlerin davranışlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kızlarını neden bu koşullarda tuttuklarını açıklayamıyorlar. Olanların gerçek ciddiyetini anlamış gibi görünmüyorlar. Hiçbir tepki, hiçbir duygu göstermediler. Onlar için her şey normaldi.”