Fare zehrini muzla yedirdi: 9 aylık bebeğini öldüren anne gözaltında!

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşanan kan donduran olayda, 26 yaşındaki dövme sanatçısı Giovanna Chiquinelli Marcatto, 9 aylık oğlu Dante'yi fare zehriyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı.

Haber Global'e göre, anne Giovanna, oğlunun "iyi görünmediğini" söyleyerek küçük Dante’yi Vila Alpina Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm kayıtlara önce "şüpheli" olarak geçti. Yapılan otopsi incelemesinde, Dante’nin vücudunda fare zehri olarak bilinen rodentisit maddesi bulundu. Uzmanlar, bu maddenin ölümden yaklaşık üç saat önce muzla karıştırılarak bebeğe yedirildiğini tespit etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, annenin ölümden iki gün önce, 25 Ağustos’ta Vila Independência’daki bir evcil hayvan dükkanından fare zehri satın aldığı görüntülere ulaştı. Bu görüntüler, otopsi raporuyla birlikte davanın seyrini değiştirdi.

Giovanna’nın, oğlunun ölümünden birkaç saat önce cep telefonuyla çektiği bir fotoğraf da dosyaya delil olarak eklendi. Fotoğrafta Dante’nin gülümsediği görülüyor. Bu kare, bebeğin zehirlenmeden kısa süre önce çekilmiş son görüntüsü olarak kayda geçti.

MAHKEMEDEN 30 GÜNLÜK GÖZALTI KARARI

Toplanan delillerin ardından 70. Bölge Mahkemesi, São Paulo Adalet Mahkemesi’ne başvurarak annenin geçici gözaltına alınmasını talep etti. Mahkeme, Giovanna Chiquinelli Marcatto’nun soruşturma tamamlanana kadar 30 gün boyunca gözaltında kalmasına hükmetti.

