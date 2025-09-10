Manifest grubuna soruşturma: Yeni karar!

Manifest grubunun konser görüntülerine, dans performansları nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen başlatılan soruşturma kapsamında, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Yağmur Biçen Kaplan
Manifest grubuna soruşturma: Yeni karar!
Yayınlanma:

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşan Manifest grubu, 6 Eylül Cumartesi akşamı İstanbul Küçükçiftlik Park’ta ilk +18 konserini gerçekleştirdi.

ERİŞİM ENGELİ KARARI

Manifest’in konser görüntülerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.


SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konser sırasında sergilenen dans ve gösteriler nedeniyle grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen soruşturma açtı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Toplumun sahip olduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine…”

