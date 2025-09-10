Beykoz CHP’de istifa depremi: Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etmesinin ardından Belediye Meclis Üyesi iki isim de CHP’den ayrıldığını açıkladı.

Parti yöneticilerinden destek görmediğini ve yalnız bırakıldığını ifade eden Gürzel, şunları söyledi:

"Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevini 10 Mart 2025 tarihinden bugüne kadar yürütüyorum. Göreve gelirken ve görevde bulunduğum süre boyunca doğruluk, adalet ve kamu yararını ilke edinmiş bir siyasetçi olarak tek önceliğim, Beykoz Belediyesi'ndeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde ve dürüstlükten sapmadan, belirli bazı kişilere değil, Beykoz halkının tamamına fayda sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesidir. Vicdanım bu konuda son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur"

2 İsim Daha CHP’den İstifa Etti

10 Mart 2025’te Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Özlem Gürzel, dün akşam CHP’den istifa etti. Gürzel’in ardından belediye meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de istifa ettiklerini açıkladı.

Uzun: “Sürekli ayrıştırıcı bir tutum izlediler”

Uzun yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna açıklıyorum. CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve zayıflatıcı bir tutum sergiledi. Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli iş birlikleri yaparak grubu böldü, ortak aklı ve dayanışmayı yok etti. Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil; Beykoz’un geleceği ve halkın menfaatidir. Bu anlayışla CHP üyeliğimden istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz’un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi ilan ediyorum" dedi.

Gökdemir: “Yalnız bırakıldım”

Gökdemir ise şunları kaydetti:

"Yıllardır büyük bir onurla üyesi olduğum CHP’de emek verdim ve mücadele ettim. Bugün Beykoz’da Belediye Meclis Üyesi olarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyorum. Ancak son süreçte yaşananlar beni derinden yıprattı. İl başkanından, avukatlardan, genel başkan yardımcılarına kadar uzanan süreçte hakkımda açılan davalarda yalnız bırakıldım. Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim.

Tüm yaşananlara rağmen partime ve mücadele arkadaşlarıma hiçbir kırgınlık taşımıyorum; bugüne kadar birlikte yürüdüğüm herkese teşekkür ediyorum. Ama artık bu şartlarda CHP üyeliğimi sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdim. Bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum. Bundan sonra Beykoz halkının hakkını, hukukunu ve çıkarlarını bağımsız bir meclis üyesi olarak savunmaya devam edeceğim. Halkımız için mücadelem sürecek"