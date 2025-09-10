Karayollarından sürücülere kritik uyarı: Bu güzergahlar kapalı!
Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar kontrollü olarak sağlanacak ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? İşte detaylar…
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durum raporuna göre Türkiye genelindeki yol çalışmaları şöyle:
TEM OTOYOLU – GEBZE KAVŞAĞI – DİLOVASI KAVŞAĞI
Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Muallimköy Kavşağı (KOL-4 Km:1+000) Osmangazi Köprüsünden geliş Ankara istikametine çıkış kolu trafiğe kapalıdır.
Araçlar İstanbul yönüne devam edip TEM Otoyolu Gebze Kavşağından D-100 Devlet Yoluna çıkabilir.
Çalışma tarihleri: 09.09.2025 – 24.09.2025
ANADOLU OTOYOLU – BUĞRALAR KÖPRÜSÜ (ANKARA İSTİKAMETİ 1-4.KM)
Tabliye ve üstyapı onarımı nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.
İZMİR-ÇANDARLI OTOYOLU – SASALI KAVŞAĞI / MAVİŞEHİR KAVŞAĞI
Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapalıdır.
Tarih: 08.09.2025 – 25.09.2025
Ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır.
TAG OTOYOLU – NURDAĞI KAVŞAĞI / BAHÇE KAVŞAĞI (3-5.KM, BAŞPINAR VİYADÜĞÜ)
Derz değişimi, mesnet değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılmıştır, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
YOZGAT-YERKÖY YOLU (5-9.KM)
Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
PIRAZİZ-GİRESUN YOLU (31.KM, AKSU KÖPRÜSÜ)
Derz onarım çalışmaları nedeniyle Piraziz-Giresun yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Tarih: 09.09.2025, saat 13:00 itibarıyla
SİNOP-SAMSUN YOLU (46-50.KM)
Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü ulaşım sağlanmaktadır.
İNEGÖL-BOZÜYÜK-BİLECİK-ESKİŞEHİR İL SINIRI (27-32.KM)
Yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır.
KARABÜK-ESKİPAZAR YOLU (34-35.KM, ESKİPAZAR MERMER KAVŞAĞI)
Kavşak düzenleme (tretuvar) çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
ERZİNCAN-ERZURUM YOLU (66-67.KM)
Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzincan istikameti trafiğe kapatılmış, trafik Erzurum istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Tarih: 09.09.2025