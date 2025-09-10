Karayollarından sürücülere kritik uyarı: Bu güzergahlar kapalı!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durum raporuna göre Türkiye genelindeki yol çalışmaları şöyle:

TEM OTOYOLU – GEBZE KAVŞAĞI – DİLOVASI KAVŞAĞI

Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Muallimköy Kavşağı (KOL-4 Km:1+000) Osmangazi Köprüsünden geliş Ankara istikametine çıkış kolu trafiğe kapalıdır.

Araçlar İstanbul yönüne devam edip TEM Otoyolu Gebze Kavşağından D-100 Devlet Yoluna çıkabilir.

Çalışma tarihleri: 09.09.2025 – 24.09.2025

ANADOLU OTOYOLU – BUĞRALAR KÖPRÜSÜ (ANKARA İSTİKAMETİ 1-4.KM)

Tabliye ve üstyapı onarımı nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İZMİR-ÇANDARLI OTOYOLU – SASALI KAVŞAĞI / MAVİŞEHİR KAVŞAĞI

Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapalıdır.

Tarih: 08.09.2025 – 25.09.2025

Ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır.

TAG OTOYOLU – NURDAĞI KAVŞAĞI / BAHÇE KAVŞAĞI (3-5.KM, BAŞPINAR VİYADÜĞÜ)

Derz değişimi, mesnet değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılmıştır, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

YOZGAT-YERKÖY YOLU (5-9.KM)

Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

PIRAZİZ-GİRESUN YOLU (31.KM, AKSU KÖPRÜSÜ)

Derz onarım çalışmaları nedeniyle Piraziz-Giresun yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Tarih: 09.09.2025, saat 13:00 itibarıyla

SİNOP-SAMSUN YOLU (46-50.KM)

Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü ulaşım sağlanmaktadır.

İNEGÖL-BOZÜYÜK-BİLECİK-ESKİŞEHİR İL SINIRI (27-32.KM)

Yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır.

KARABÜK-ESKİPAZAR YOLU (34-35.KM, ESKİPAZAR MERMER KAVŞAĞI)

Kavşak düzenleme (tretuvar) çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

ERZİNCAN-ERZURUM YOLU (66-67.KM)

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzincan istikameti trafiğe kapatılmış, trafik Erzurum istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tarih: 09.09.2025