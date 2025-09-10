Antalya’da belediyeye rüşvet operasyonu: 17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var

Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ve bazı belediye bürokratlarının da bulunduğu öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.