İstanbul Barosu Türkiye'yi suçladı

İstanbul Barosunun PKK'lı Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i savunmasının kabul edilemez olduğunu belirten Özbek, Baro yönetiminin uluslararası yargı kurumlarında Türkiye'yi sanık yapmak istediğini söyledi.

İstanbul Barosu yönetimi Türkiye'yi savaş suçlusu ilan eden açıklamasına baronun 6 dönem Genel Sekreterliğini yapan kıdemli Avukat Hüseyin Özbek karşı çıktı. Özbek, PKK'nın sözde iki gazetecisinin Suriye'de TSK ve MİT operasyonunda etkisiz hale getirilmesine karşı bildiri yayınlayan baro yönetimine tepki gösterdi.

İstanbul Barosu, Türkiye'nin "Uluslararası insancıl hukuku ve Cenevre Sözleşmesi"ni ihlal ettiğini öne sürdü. Baro sorumlulardan hesap sorulması gerektiği dile getirildi.

- Türkiye'yi uluslararası yargı kurumlarına sanık olarak götürmek, Türkiye'yi Suriye'de insan hakları ihlallerinde bulunan, tırnak içinde insancıl hukuk ihlallerinde bulunan, Suriye'deki bir takım etnik temizlik, mezhepsel temizlikte rolü olan bir devlet olarak yansıtma bu kabul edilemez.

Eski İstanbul Barosu Genel Sekreteri Avukat Hüseyin Özbek, Türkiye'yi savaş suçlusu ilan eden kurumların bölgeyi ve Türkiye'yi tehdit eden Amerika'ya tepki vermediğine dikkat çekti.