Prof. Dr. Emin Gürses'ten asgari ücret değerlendirmesi: "Ben ihtilal yapsam ilk işim..."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Prof. Dr. Emin Gürses Ulusal Kanal ekranlarında asgari ücret değerlendirmesinde bulundu. Gürses şunları söyledi:

İnsanlar 16-17 yıl boyunca asgari ücretle çalışıyor ve hala aynı maaşı alıyor. Eğer devlet asgari ücreti serbest bıraksa işverenler çalışanlara, 10.000 TL maaş verebilir. Bazı insanlar, Suriyelilerin gittiğini ve böylece bedava iş bulmanın zorlaştığını söylüyor. Asgari ücret, başlangıçta genellikle düşüktür; ancak bir kişi işi öğrendikçe maaşı artar. Bugün, ülkemizde çalışanların %56'sı asgari ücretle geçiniyor. Bu oran oldukça yüksek.

Şimdi ben ihtilal yapsam ilk işim, her kuruma kendi lojmanını yaptırırım. Adam zaten 15 bin TL kira veriyor nasıl geçinecek? Ama şöyle olsa, kira maaşınnı üçte birini geçmese... O zaman lojman yapacaksın. Devlet yapacak. Arazidan bol ne var? Bu kira işini çözmek lazım. Bu planlamayla olur. Devlet bunu planlayacak. Acil kamucu, planlı ekonomiye geçmek lazım.