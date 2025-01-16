İstanbul Barosu'na terör soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı davanamede amacı dışında faaliyet yürüten baro yönetiminin yeniden seçilmesi talep edildi. İstanbul Barosu, 23 Şubat'ta olağanüstü kurultay yapma kararı aldı.



İstanbul Barosu Başkan İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talep edildi. Bu gelişme İstanbul barosu yönetiminin terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla başlatılan soruşturmasında yaşandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun hazırladığı davanamede, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na göre baroların kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacağı hatırlatıldı.



- İstanbul barosu yönetimi henüz 3 aydır görevde olmasına rağmen, seçildiği günden bu yana cumhuriyet değerlerine ve milli bütünlüğe açıkça zarar vermeye yönelik hareket eden, Türkiye'ye uluslararası müdahale zeminini yaratmaya çalışan ve TSK'yı suçlayan bir çaba içerisinde.

Davanamede, etkisiz hale getirilen Cihan Bilgin'in terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında sunuculuk yaptığı belirtildi.

Etkisiz hale getirilen Nazım Daştan'ın da terör örgütünün hücre yapılanmaları içerisinde örgütün sorumluları ile irtibatlı olduğu kaydedildi.

- İstanbul Barosu'nun bu tavrını avukatlar da genel olarak kabul etmemektedir. Kendisini seçen avukatlar arasında da açık bir şekilde tartışılır hale gelmiştir.

Davanamede ayrıca "Davalı Baro Başkanlığı ile yönetim kurulunun faaliyet amacı ile kendisine verilen yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle, illgeal faaliyetlerde kullanıldığı" değerlendirmesi yapıldı. Bu kapsamda idari yönden de tedbir alınması gerektiği belirtildi.



- Bu soruşturmada da İstanbul Barosu Başkan ve yönetiminin, Avukatlık Kanunu'nun 77'nci maddesi gereğince görevlerine son verilmesiyle ilgili bir davaname açıldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bu davaname görülecek ve hep beraber süreci takip edeceğiz.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul Barosunda açıklama yaptı. Kaboğlu, açılan davaya karşı 23 Şubat'ta olağanüstü kurultay yapma kararı aldıklarını duyurdu.