İstanbul Kanalı ile ilgili mahkeme "iptal" kararı verdi

İstanbul 5. İdare Mahkemesi İstanbul Kanalı Projesi'ni hukuka aykırı buldu. Projenin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı değişikliği kararları iptal edildi.

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İstanbul Kanalı ile ilgili mahkeme "iptal" kararı verdi
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İstanbul Kanal'ı Projesi hukuka aykırı bulundu. Projeye ilişkin alınan Rezerv Alanı İlanı ve Çevre Düzeni Planı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

İdare Mahkemesi, rezerv yapı alanı kararının gerekli bilimsel ve teknik analizler yapılmadan alındığını kaydetti.

Bu kararın kentsel dönüşüm amacından uzaklaşılarak İstanbul’un doğal alanlarını tehdit eden yeni yerleşim projelerine dayanak oluşturduğu ifade edildi.

Mahkeme, rezerv yapı alanı ilan edilen bölgelerin, İstanbul’un orman, tarım ve su havzaları gibi korunması gereken doğal alanlarını içerdiğini belirterek, ayrıntılı bir inceleme ve rapor hazırlanmadan ilanların yapıldığına dikkat çekti.

Söz konusu planın mevzuata, planlama esasları ile şehircilik ilkelerine aykırı olduğuna kanaat getiren mahkeme, oy çokluğuyla işlemin iptaline hükmetti.

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