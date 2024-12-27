Sadettin Saran, ifadeye çağrıldı! Adliyeye polis nezaretinde geldi

İş insanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Saran, savcılıkta ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sadettin Saran, ifadeye çağrıldı! Adliyeye polis nezaretinde geldi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında dikkati çeken bir gelişme yaşandı.

İş insanı Sadettin Saran, asa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

Sadettin Saran, ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Saran'ın, adliyeye polis nezaretinde geldiği dikkati çekti.

Sadettin Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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