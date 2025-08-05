İstanbul merkezli 10 ilde dev “change araç” operasyonu: 31 gözaltı, 45 araç ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Resmi belgede sahtecilik", "Nitelikli dolandırıcılık", "Oto hırsızlığı" ve "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştığı belirlenen bir şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin piyasadan temin ettikleri ağır hasar kayıtlı araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirilen ya da hacizli araçların seri numaralarıyla değiştirdikleri belirlendi. Bu yöntemle araçların kimliklerini değiştirerek piyasaya süren şebeke, haksız kazanç sağladı.

İstanbul’un Maltepe, Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Ataşehir, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleriyle birlikte Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Çorum, Adıyaman, Balıkesir, Kocaeli ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı, 45 araç ele geçirildi.

19 TUTUKLAMA, 12 ADLİ KONTROL

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce 6 kişinin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Böylece, söz konusu şebekeye yönelik yürütülen operasyonlarda toplam tutuklu sayısı 25’e yükseldi.

“KANUN KARŞISINDA HİLE VE SAHTEKARLIK YAPANLAR GÖZÜMÜZDEN KAÇMAZ”

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen araçlar, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sergilenerek kamuoyuna gösterildi. Araçlar üzerinde yapılan ilk incelemede, birçok aracın motor ve şasi numaralarının "change" işlemiyle değiştirildiği tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyon sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asayiş Şube Müdürlüğümüz, ağır hasarlı araçların motor şase numaralarını yurt dışından gelen veya haciz yakalamalı araçların oto şase numaralarına uyarlayarak change yapıp satan, haksız kazanç elde eden suç şebekesine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 37 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 6’sı cezaevinde, 19’u tutuklanmış, 12’si adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Operasyonlar kapsamında 45 adet oto ele geçirilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak, hile ve sahtekarlıkla vatandaşımızın malına göz diken bu suç şebekelerine yönelik mücadelemiz tavizsiz devam edecektir. Kanun karşısında hile ve sahtekarlık yapanlar mutlaka İstanbul polisimizin gözünden kaçmayacaktır. Mücadelemiz aralıksız devam ediyor."