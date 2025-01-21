İstanbul merkezli MLKP operasyonu: 37 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 6 ilde, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul merkezli MLKP operasyonu: 37 şüpheli gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP’nin açık alan yapılanması olarak bilinen Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) içerisinde faaliyet gösteren 46 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, örgüt üyelerinin İstanbul’da gerçekleştirdiği “terör örgütü propagandası” niteliğindeki korsan eylemlere katıldıkları, duruşmaları takip ettikleri, cezaevindeki örgüt mensuplarını ziyaret ettikleri ve örgüt içi faaliyetlerde bulunduklarına dair ifadelerin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Eskişehir, Yalova, İzmir ve Diyarbakır’da toplam 48 adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasak yayınlar, örgüte ait bayrak ve flamalar ele geçirildi. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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