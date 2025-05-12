İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda flaş gelişme: 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik önemli bir operasyona imza attı.

İstanbul merkezli olarak Osmaniye, Muğla, Manisa ve Hatay’da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, genellikle Büyükçekmece ve Esenyurt’ta faaliyet gösterdiği belirlenen ve elebaşılığını Tolga Başaran’ın yaptığı suç örgütüne ait olduğu tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Operasyonda yakalanan zanlıların, şu suçlara karıştığı belirlendi; kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet. Yapılan çalışmalar sonucu 13 şüpheli ilk etapta gözaltına alınırken, operasyonun devamında firari durumdaki 3 zanlı da yakalandı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen aramalarda adeta bir cephanelik bulundu. Ele geçirilenler arasında 5 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 19 silah şarjörü, 556 fişek, 302 kartuş fişeği bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.