İstanbul-Şam Uçuşları resmen başladı! İşte ayrıntılar

Uraloğlu, uçakların İstanbul’dan kalkış saatinin 09.00, Şam’dan kalkış saatinin ise 13.00 olarak planlandığını belirterek, uçuşların görerek uçuş (VFR) şartlarında gerçekleştirileceğini ve bu nedenle gündüz saatlerine odaklanıldığını vurguladı. Ayrıca, uçuşların düzenlenebilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Suriye Havacılık Otoritesi arasında gerekli izin süreçlerinin tamamlandığını ifade etti.

Teknik İnceleme ve Denetimler

Bakan Uraloğlu, bugün gerçekleştirilen ilk uçuşta bir teknik heyetin de yer aldığını belirtti. Daha önce de Halep ve Şam havalimanlarında mevcut durumu ve eksiklikleri tespit etmek için ekipler görevlendirildiğini hatırlatan Uraloğlu, “Bugünkü ilk uçuşla Şam’a giden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekibimiz, pazar gününe kadar Suriye’de saha ziyareti ve denetimler yapacak” dedi.