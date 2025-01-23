İstanbul-Şam Uçuşları resmen başladı! İşte ayrıntılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları tarafından başlatılan İstanbul-Şam uçuşlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, kış dönemi boyunca 23 Ocak-27 Mart tarihleri arasında, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 sefer düzenleneceğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul-Şam Uçuşları resmen başladı! İşte ayrıntılar
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Uraloğlu, uçakların İstanbul’dan kalkış saatinin 09.00, Şam’dan kalkış saatinin ise 13.00 olarak planlandığını belirterek, uçuşların görerek uçuş (VFR) şartlarında gerçekleştirileceğini ve bu nedenle gündüz saatlerine odaklanıldığını vurguladı. Ayrıca, uçuşların düzenlenebilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Suriye Havacılık Otoritesi arasında gerekli izin süreçlerinin tamamlandığını ifade etti.

Teknik İnceleme ve Denetimler
Bakan Uraloğlu, bugün gerçekleştirilen ilk uçuşta bir teknik heyetin de yer aldığını belirtti. Daha önce de Halep ve Şam havalimanlarında mevcut durumu ve eksiklikleri tespit etmek için ekipler görevlendirildiğini hatırlatan Uraloğlu, “Bugünkü ilk uçuşla Şam’a giden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekibimiz, pazar gününe kadar Suriye’de saha ziyareti ve denetimler yapacak” dedi.

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