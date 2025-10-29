İstanbul Valiliği'nden 102. yıl resepsiyonu: "Aynı kararlılıkla sahip çıkıyoruz!"

Cumhuriyet'in 102’nci yılı münasebetiyle İstanbul Valiliği tarafından özel bir resepsiyon tertip edildi.

Bakırköy'de bulunan bir otelde organize edilen resepsiyona, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, milletvekilleri, kaymakamlar ve belediye başkanları iştirak etti. Davette ayrıca, İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri ile eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda konuk hazır bulundu.

Resepsiyonda, gelen davetlileri İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül bizzat karşıladı.

PROGRAM KUR'AN-I KERİM TİLAVETİYLE BAŞLADI

Kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel'in yaptığı duanın akabinde, misafirlere Cumhuriyet'in Kuruluş Destanı adlı bir video gösterimi sunuldu.

VALİ GÜL: "CUMHURİYET KURTULUŞUN DESTANIDIR"

Programda bir konuşma yapan Vali Gül, Cumhuriyet'in 102. yaşını kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm istiklal şehitlerini minnetle yâd ettiğini söyledi. Emsalsiz bir zaferin neticesinde köklü devlet geleneğinin son halkası olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bu sebeple Cumhuriyet kurtuluşun ve yeniden kuruluşun destanıdır. Binlerce isimsiz kahramanı olan bir milletin yeniden dirilişidir. Omuzlarında cepheye mermi taşıyan elleri öpülesi anaların son vasiyetidir. Milletin sinesine sarılmış, vatan toprağı kefeni olmuş Mehmetçiğin fedakarlığıdır. Mazlum coğrafyaların umudu, dillerdeki duasıdır. Cumhuriyet'imizin mayasında milletimizin onurlu duruşu, vatan sevgisi, egemenlik ve bağımsızlık sevdası vardır. Birlik ve beraberliğimiz vardır."

"TÜRKİYE YÜZYILI" VE "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLİĞİ" VURGUSU

Vali Gül, Cumhuriyet'in 86 milyonun ve bu topraklarda yaşayan herkesin ortak yuvası ve kendilerine bırakılan en büyük miras olduğunu vurgulayarak, bu emaneti Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşımanın herkesin asli vazifesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in mayasını oluşturan birlik ve beraberlikten aldıkları güçle, İstanbul'da ve memleketin dört bir yanında el ele, omuz omuza çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"102 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanımıza ve bayrağımıza aynı kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet'imizi kuranları ve bu toprakları bizlere vatan kılanları asla unutmadık, unutmayacağız. Bu şuurla savunma sanayisinden teknolojiye, bilimden sanata attığımız her adımla Cumhuriyet'imizi daha da güçlendiriyoruz. Ve en önemlisi gözlerindeki ışık, yüreklerindeki vatan sevgisiyle geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl gençlerimiz sayesinde 'Cumhuriyet emin ellerde' diyoruz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz. Allah devletimizi ebed, milletimizi daim, Cumhuriyet'imizi payidar kılsın. Devletimiz, milletimiz var olsun. Fertler ölür, millet yaşar. Yaşasın millet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Protokol üyelerinin katılımıyla pasta kesilen program, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Korosu ve Orkestrası'nın verdiği konserle tamamlandı.