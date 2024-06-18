İstanbul Valisi Davut Gül Tuzla'daki fabrika yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Gül açıklamasında, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saat 12.50 gibi Tuzla Deri Organize Sanayi bölgesinde bir fabrikamızda yangın meydana geldi Yangın yandaki komşu parsellere de kısmen sirayet etti. Bununla ilgili AFAD Orman Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri, Kocaeli itfaiye, emniyet, jandarma bütün kurum ve kuruluşlarımız zamanında müdahale ederek yangının diğer fabrikalara ve ormana sıçramaması için canla başla mücadele ediyor. Rüzgar çok fazla, havadan da müdahale ediliyor. İnşallah yangının seyri daha net bir şekilde görülecek. Şu an itibariyle korkulacak çok fazla bir şey yok ama yangın devam ediyor. Henüz kontrol altına alınmadı."