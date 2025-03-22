İstanbul Valisi Gül'den, izinsiz gösteri ve eylemlere ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasına karşı düzenlenen izinsiz protestolarla ilgili açıklamada bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylemleri provoke edenlere sert tepki göstererek, "Vatandaşlarımızı kışkırtarak güvenlik güçlerimizle karşı karşıya getirmeye çalışan provokatörler ve onlara alet olanlar suç işlemektedir. Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzurunu korumak için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunacaktır. Bu kirli tezgaha asla izin vermeyeceğiz! Hem maşalar hem de kuklalar yargı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.