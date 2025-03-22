İBB soruşturmasındaki gizlik tanıklar ortaya çıktı: Firari sanık sayısı 9'a yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 şüpheli hakkında yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında, dosyaya 4 gizli tanığın ifadelerinin eklendiği öğrenildi. Ayrıca aynı dosyada 13 açık tanık bulunuyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İBB soruşturmasındaki gizlik tanıklar ortaya çıktı: Firari sanık sayısı 9'a yükseldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, 4 gizli tanığın ifadeleri soruşturma sürecine dahil edilmiş. Bu tanıkların ifadelerinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alındığı belirtildi. Gizli tanıkların kod isimleri ise: Meşe, Ladin, Çınar ve İlke.

13 AÇIK İSİM TANIK DURUMUNDA

Soruşturmada, gizli tanıkların yanı sıra 13 kişi daha açık isimleriyle tanıklık yapıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘irtikap’ gibi suçlar yer alıyor. Dosyada, MASAK raporları, vergi inceleme ve müfettiş raporları gibi belgelerin yanı sıra tanık ifadeleri de bulunuyor.

İHBARCI BİLGİLERİ DE VAR

Dosyada, ihbarcıların bulunduğuna dair bilgiler de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Mart’ta yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bazı bilgilerin ve belgelerin parti içinden gelen ihbarlarla yargıya aktarıldığını vurgulamıştı.

9 SANIK FIRARİ KONUMUNDA

Toplamda 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılan iki ayrı soruşturmada, şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı. Geriye kalan 9 kişi ise firari konumunda. Yurtdışında olduğu belirlenen 7 firari sanığın, Türkiye'ye döndüklerinde işlemleri başlatılacak.

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