Ali Yerlikaya duyurdu: İzinsiz gösterilerde 343 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen izinsiz gösterilerde 343 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ali Yerlikaya duyurdu: İzinsiz gösterilerde 343 kişi gözaltına alındı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emniyet güçlerinin gece gündüz görev başında olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de gerçekleşen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye çalışanlara fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz, gece gündüz demeden görevlerinin başındadır."

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