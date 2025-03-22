S-400 ABD’ye mi devredilecek? F-35 için kritik pazarlık

Türkiye’nin, F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olmak için S-400 hava savunma sistemini ABD’ye teslim edebileceği iddia edildi. Amerikan basını, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanan CAATSA yaptırımlarıyla ilgili teknik bir analiz yapılmasını istediğini öne sürdü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
S-400 ABD’ye mi devredilecek? F-35 için kritik pazarlık
Yayınlanma:

Fox News’in haberine göre, Trump yönetimi Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırmak için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ekibinden yaptırımlarla ilgili teknik bir rapor hazırlamalarını talep ettiği belirtildi.

Basında yer alan iddialara göre, üzerinde çalışılan plan kapsamında Türkiye, Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini kullanmaktan vazgeçecek. Bunun karşılığında ABD, Türkiye’ye F-16 satış sürecini tamamlayacak ve Ankara, F-35 programına geri alınacak.

Öte yandan, bazı kaynaklar S-400 sisteminin sökülerek ABD kontrolündeki bir üsse taşınmasının da masada olduğunu öne sürüyor.

Bloomberg’in haberine göre ise Washington yönetimi, Türkiye'nin Rusya’dan doğal gaz alımına yönelik muafiyet süresini Mayıs ayına kadar uzatma kararı aldı.

Ali Yerlikaya duyurdu: İzinsiz gösterilerde 343 kişi gözaltına alındıAli Yerlikaya duyurdu: İzinsiz gösterilerde 343 kişi gözaltına alındıGündem
İmamoğlu'ndan gözaltından yeni mesajİmamoğlu'ndan gözaltından yeni mesajGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

abd s400 f35
Günün Manşetleri
İBB soruşturmasındaki gizlik tanıklar ortaya çıktı
S-400 ABD’ye mi devredilecek?
İzinsiz gösterilerde 343 kişi gözaltına alındı
Akaryakıta peş peşe zam!
Sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 94 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu hakkında taşınmaz ve danışmanlık iddiaları
İmamoğlu'nun savcılığa sevk tarihi açıklandı
Nevruz'u böyle kutladı
Sokak çağrılarına sert yanıt
İsrail, Gazze'de Türk hastanesini vurdu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar için kritik eşik! Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar için kritik eşik!
Akaryakıta peş peşe zam! Akaryakıta peş peşe zam!
2025 güncel emekli promosyonları açıklandı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor? 2025 güncel emekli promosyonları açıklandı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
A101'de 22-28 Mart haftasında büyük indirimler! A101'de 22-28 Mart haftasında büyük indirimler!
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren... Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren...