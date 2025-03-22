S-400 ABD’ye mi devredilecek? F-35 için kritik pazarlık

Fox News’in haberine göre, Trump yönetimi Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırmak için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ekibinden yaptırımlarla ilgili teknik bir rapor hazırlamalarını talep ettiği belirtildi.

Basında yer alan iddialara göre, üzerinde çalışılan plan kapsamında Türkiye, Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini kullanmaktan vazgeçecek. Bunun karşılığında ABD, Türkiye’ye F-16 satış sürecini tamamlayacak ve Ankara, F-35 programına geri alınacak.

Öte yandan, bazı kaynaklar S-400 sisteminin sökülerek ABD kontrolündeki bir üsse taşınmasının da masada olduğunu öne sürüyor.

Bloomberg’in haberine göre ise Washington yönetimi, Türkiye'nin Rusya’dan doğal gaz alımına yönelik muafiyet süresini Mayıs ayına kadar uzatma kararı aldı.