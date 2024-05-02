İstanbul'da 182 şüpheli serbest bırakıldı! 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınmışlardı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında 217 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 182'si serbest bırakıldı. Kalan 35 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul'da dün gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldıran kişiler arasından 217 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kentte yapılan kutlamalarda gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'sinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 182'si serbest bırakılırken, emniyette işlemleri süren 35'inin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı