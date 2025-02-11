İstanbul’da belediyelere PKK/KCK operasyonu: 10 kişi gözaltında

İstanbul’da, terör örgütü PKK/KCK’nın belediyelere sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da belediyelere PKK/KCK operasyonu: 10 kişi gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, PKK/KCK’nın yönetiminde olduğu tespit edilen “Kent Uzlaşısı” yapılanması kapsamında, örgüt mensuplarının belediyelere yerleştirildiği belirlendi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheliler terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösteriyordu. Örgüt tarafından belediyelere “Emek Meclisi Üyesi”, “İlçe Meclisi Üyesi”, “Kadın Meclisi Üyesi”, “Genel Meclis Üyesi”, “Kültür Sanat Komisyonu Üyesi” ve “Delege Üyesi” sıfatlarıyla yerleştirildikleri tespit edildi.

12 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, İstanbul’un 12 ilçesinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P. gözaltına alındı.

MAKAM ODALARINDA VE EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve makam odalarında arama yapıldığı bildirildi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y. ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G’nin makam odalarındaki arama işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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