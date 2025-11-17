İstanbul'da bir aileyi yok eden 'gıda zehirlenmesi' şüphesinde 4 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş'taki gıda tüketimi sonrası Fatih'teki otellerinde rahatsızlanan ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden ailenin ölümüyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yoğunlaşan polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi.

4 İŞLETMECİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe çıkarılan şüpheliler arasında yer alan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. hakkında tutuklama kararı çıktı. Mahkeme heyeti, bu 4 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer 7 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi yasa boğan olay zinciri, Almanya'da ikamet eden Servet ve Çiğdem Böcek çiftinin, yanlarına çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal'ı da alarak 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelmesiyle başlamıştı. Fatih ilçesindeki bir otelde konaklayan aile, iddialara göre Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra 12 Kasım gecesi şiddetli mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan aile fertlerinde gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruldu.

Hastanede zamana karşı verilen yaşam mücadelesinde ilk acı haber ailenin en küçük üyelerinden gelmiş, Kadir Muhammet ve Masal Böcek yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne Çiğdem Böcek 14 Kasım günü hayata gözlerini yumarken, ailenin geride kalan son üyesi baba Servet Böcek'in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyordu. Ancak bugün hastaneden gelen son dakika bilgisine göre, baba Servet Böcek de doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi ve 4 kişilik aileden geriye hiç kimse kalmadı.