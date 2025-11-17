İstanbul'u sarsan olayda bir acı haber daha: Anne ve çocukların ardından baba Servet Böcek de hayatını kaybetti

Almanya'dan tatil amacıyla İstanbul'a gelen ve Fatih ilçesindeki bir otele yerleşen 4 kişilik Böcek ailesinin yaşadığı olayda can kaybı arttı.

9 Kasım tarihinde kente gelen 36 yaşındaki baba Servet Böcek, 27 yaşındaki anne Çiğdem Böcek ve çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ile 3 yaşındaki Masal, otele yerleştikten üç gün sonra fenalaştı. 12 Kasım gecesi mide bulantısı ve kusma şikayetleri gösteren aile bireylerinin tamamı hastaneye sevk edildi. Yapılan tıbbi müdahalelere rağmen anne Çiğdem Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet ve Masal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TÜM AİLE FERTLERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ailenin hayatta kalan son üyesi olan baba Servet Böcek, hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı. 5 gündür yaşam mücadelesi veren Servet Böcek'in de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, ailenin konakladığı otelde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise otelin lobi bölümüne indirilen eşyalar üzerinde detaylı incelemelerde bulundu. Toplanan bazı eşyalar ve materyaller, kesin ölüm nedeninin belirlenmesine yardımcı olması amacıyla laboratuvar incelemesine gönderildi. Yürütülen idari ve adli süreç kapsamında söz konusu otel mühürlenerek faaliyetine ara verildi.

8 GÖZALTI

Olayla ilgili soruşturmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yürütüyor. Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde ilk etapta 1 otel çalışanı ile 2 ilaçlama şirketi çalışanı polis tarafından gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda gözaltı sayısının arttığı ve toplamda 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.