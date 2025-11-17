Mersin'de asansör faciası davasında kan donduran detaylar!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tüm şehri yasa boğan ve 33 yaşındaki Pelin Yaşot Kıyga'nın hayatına mal olan asansör dehşetinin hukuki süreci resmen başladı. Tarsus Adliyesi 10. Asliye Mahkemesi, yaşanan trajedinin sorumlularını belirlemek üzere kapılarını açtı.

Korkunç olay, Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda 1 Ekim günü meydana gelmişti. İşe gitmek üzere dairesinden ayrılan ve henüz 33 yaşında olan Pelin Yaşot Kıyga, 7'nci kattan asansöre bindi. Ancak kabin 2'nci kata geldiğinde aniden arızalandı. Kabus dolu anlar yaşayan genç kadın, o sırada telefonla 34 yaşındaki eşi Gökhan Kıyga'yı arayarak yardım istedi. Eşi, yardım etmek amacıyla merdivenlerden hızla 2'nci kata indiği esnada facia gerçekleşti. Pelin Kıyga'nın içinde bulunduğu kabin, büyük bir gürültüyle zemine çakıldı ve denge taşları üzerine düştü.

Ağır yaralı olarak enkazdan çıkarılan ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Kıyga, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Mahkeme salonunda gerçekleşen ilk duruşmada, soruşturma kapsamında tutuklanan isimler hazır bulundu. Eski asansör firması yöneticisi S.S., yeni firmanın yöneticisi M.K., firma çalışanı M.A. ve site yöneticisi F.M.C. hakim karşısına çıktı. Yapılan yargılama neticesinde, tutuklu yargılanan 4 sanıktan birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Ziya Yıldızoğlu, dosyadaki teknik raporların yetersizliğine ve süreçteki ihmaller zincirine dikkat çekti. Mevcut bilirkişi raporlarına itiraz ettiklerini belirten Yıldızoğlu, mahkemenin teknik bir üniversiteden kapsamlı yeni bir rapor alınması talebini kabul ettiğini aktardı. Avukat Yıldızoğlu, asansörün bakım geçmişindeki karanlık noktaları şu sözlerle dile getirdi: "Bu dosyada alınmış 3 tane bilir kişi raporu var. Biri ön rapor, 2 tane de heyet tarafından alınmış raporlar var. Bu raporlar konusunda 1 firmanın kusursuz olduğuna ilişkin tespit söz konusu oldu. Devam eden ocak ayında kırmızı etiketli bir asansörden bahsediyoruz. Mart ayında tekrar mavi almış bir asansör. Temmuz ayına kadar devam eden arızalar söz konusu. Bu durum kat malikleri tarafından WhatsApp grubuna yazılmış, raporda çelişkiler olduğunu düşünüyoruz. Bir teknik üniversitesinden kapsamlı rapor alınması kanaatindeyiz. Mahkemede bu talebimizi de uygun gördü. Uzun zamandan beri devam eden arızalar söz konusu, bu konuda 2 asansör firmasının birinin sözleşmesi temmuz ayında sona eriyor, diğeri de eylül ayında sözleşmesi başlıyor diyor. Ağustos ayında hiçbir bakımın yapılmadığını tespit ettik. Bu noktada alınacak son bilir kişi raporunun esas alınmasını istiyoruz."

FACİADAN HEMEN ÖNCE "TİTREME" UYARISI YAPILMIŞ

Avukat Yıldızoğlu, olayın yaşandığı günle ilgili tüyler ürperten bir tanık ifadesini de gündeme getirdi. İddiaya göre, felaket yaşanmadan hemen önce asansördeki anormallik fark edilmişti. Yıldızoğlu, adaletin yerini bulması için mücadele edeceklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Olayın yaşandığı gün kat maliklerinin asansörde titreme olduğunu, Pelin'in binmeden önce yöneticiye bildirildiği bir ifade var. Bu tanığın dinlenmesini istedik. Onun beyanları da kıymetli olacağını düşünüyoruz. Önlenebilir bir hata, ihmaller sonucu giderilmemiş, buna sebebiyet vermiş. Artık önümüzdeki celse raporlar tatbik edildikten sonra mahkeme daha verimli geçecek. Tek amacımız adaletin tecelli etmesi. Bu noktada kimin ihmali, kimin kusuru varsa, alabileceği en ağır cezayı alması yönündeyiz. Bir asansör yetkilisi tahliye oldu, onun dışında 3 şahsın tutukluluk halinin devamına ilişkin karar verildi. Dediğim gibi tahliye hususunda ilk 2 raporun da kusursuz görülmesindendir. Bizim kanaatimiz bu değil. Biz buna inanıyoruz, eksiksiz bir şekilde sıkıntısız asansör bırakılmamıştır. Tüm bu eksiklikleri giderildikten sonra alınan yeni bir bilir kişi raporunun daha esas alınacağı kanaatindeyim." "Kimin ihmali varsa en ağır cezayı alsın" diyen Yıldızoğlu, sürecin takipçisi olacaklarını vurgularken, duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.