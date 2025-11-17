Aydın'daki yangında sır perdesi aralandı: Evi küle çevirip 1 can alan sebep 'bilgisayar kasası' çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesi, Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 685 Sokak üzerinde yer alan iki katlı binanın üst katından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye süratle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye erleri, alevlere teslim olan eve girerek içeride bulunan 18 yaşındaki Makbule İlhan'ı kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak hastaneye kaldırılarak acil müdahale altına alınan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalarak etkilenen F.İ., A.İ. ve D.Ö. isimli şahısların da hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

FACİANIN SEBEBİ BİLGİSAYAR KASASI ÇIKTI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği teknik incelemeler sonucunda facianın kaynağı belirlendi.

Yapılan ilk tespitlere göre, ölümcül yangının evdeki bilgisayar kasasının elektrik aksamında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı rapor edildi. Konuyla ilgili güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturma sürüyor.