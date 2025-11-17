İspanya-Türkiye maçı öncesi De la Fuente konuştu: ''Rotasyon yok, en iyi 11 sahada olacak''

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda perdenin kapanacağı altıncı hafta mücadelesi öncesi Sevilla'da nefesler tutuldu. La Cartuja Stadı'nın ev sahipliği yapacağı kritik Türkiye karşılaşması öncesinde kameraların karşısına geçen İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve yıldız oyuncu Fabian Ruiz, maçın atmosferini ısıtacak değerlendirmelerde bulundu.

31 MAÇLIK SERİ PEŞİNDELER

Deneyimli çalıştırıcı, karşılaşmanın önem derecesine dikkat çekerek rehavet uyarılarına kapıyı kapattı ve şu ifadeleri kullandı: “Türkiye maçı bizim için sadece prestij anlamı taşımıyor. Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz, taraftarımıza yönelik de bir sorumluluğumuz bulunmakta. Neredeyse birinci olarak doğrudan katılma işini tamamen bitirmiş durumdayız. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, futbolcularımın kondisyonu da çok iyi. Yarın kadromuzda bir rotasyon olmayacak, çok ciddi ve üst seviye bir maç olacak. Sorumluluğumuzu ve saygımızı ortaya koyarak maça çıkacağız. En iyi planımız ve oyunuzla sahada olacağız. Her zaman oynayacağımız maç bizim en önemli maç. Bu maçı kazanmak için en iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. Kazanmak istiyoruz. 25 futbolcum bulunuyor, hepsi oynamak istiyor. Kim olursa olsun hepsinin kalitesi ve kapasitesine güvenimiz tam.”

"SAKATLIKLAR BAHANE DEĞİL FIRSAT DOĞURUR"

Türk Milli Takımı'ndaki eksiklerin maçın tansiyonunu düşürüp düşürmeyeceği yönündeki soruya ise İspanyol hoca net bir yanıt verdi. Kendi takımlarındaki duruma da atıfta bulunan teknik adam, “Sakatlardan bahsetmeyelim, sakatlıklar bizde daha fazla. Futbol böyle bir şey. Sakatlıklar, diğer futbolculara fırsat doğuruyor. Sahip olduğu kapasiteyi böylece gösterebilirler. Sakat oyuncuların oynamasını isterdik ama kimseyi aramayacağız. Takımımızda çok iyi oyuncular var, Türkiye’de de bu fırsatı elde edememiş oyuncular iyi performanslar gösterebilir. Birçok oyuncunuzu da tanıyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca, Unai Simon'un Gürcistan mücadelesinde aldığı darbeye rağmen şu an hiçbir sorununun olmadığını ve tüm oyuncuların göreve hazır olduğunu ekledi.

"BİREYSELLİĞİ KALDIRMAMIZ GEREK"

Sevilla'yı "kendi evi" olarak nitelendiren ve taraftar desteğinden duyduğu mutluluğu dile getiren De la Fuente, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bu hikayenin başaktörleri onlar. Daha yapacağımız çok şey var." dedi.

İspanya'nın dünyanın en iyisi olup olmadığı tartışmalarına ise temkinli yaklaşan teknik direktör, “Milli takım hakkında böyle konuşulması benim için büyük gurur. Bireysellikleri kaldırmamız gerek, milli takımın ülke için yaptığı temsiliyeti ortaya koymamız gerekiyor. Gençlerin milli takıma desteğinin arttığını görüyoruz, bu bizi çok mutlu ediyor. Futbolcuların ortaya koyduğumuz hedeflere inanmalarını sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nın kendisi için zirve olduğunu vurgulayan De la Fuente, “Milli takımın daha önce de büyük bir taraftarıydım. Ülkesinin takımının teknik direktörü olmak bir teknik direktörün gelebileceği en yüksek nokta. Avrupa Şampiyonası’nda yaşadıklarımızdan sonra önümüzdeki Dünya Kupası’nda milli takımı yönetecek olmak benim için büyük gurur. En büyük favorilerden bir tanesi olarak gösterilmek başarı. Kazanmak ya da kaybetmek ince bir çizgidir, hatta adil olmayan bir şekilde kaybedebilirsiniz. Başarı hep zirve için mücadele edebilmektir. Dünya Kupası’nda olacağız, favorilerden biri olmak çok önemli.” açıklamasını yaptı. Laporte hakkında da övgü dolu sözler sarf eden hoca, “Çok önemli bir oyuncu, bazı durumlarda pozisyonundaki en iyi orta saha olduğunu söylemiştim, oyun sistemimize mükemmel iyi uyuyor. Oyunu kuruyor ve ara pasları da çok iyi, defansa da çok yardımcı oluyor. Tam bir takım oyuncusu diyebilirim. İşimiz hangi oyuncunun nerede verim vereceğini bulmakta.” dedi.

İspanyol futbolunun başarısını altyapı, antrenör kalitesi ve sisteme inanç olarak özetleyen De la Fuente şunları kaydetti: “İspanya son yıllarda turnuvalarda favori durumuna geldi. Buradaki sır, İspanyol futbolunda kulüplerde iyi bir çalışma gerçekleştiriliyor çok iyi antrenörlerimiz var, İspanya takımı olarak da bir modelimiz bulunmakta, belirli bir futbol sistemi olarak devam ediyoruz. Bunu her geçen gün daha iyi hale getiriyoruz. Bir şey elde etmek için eğitimin yanı sıra sisteme ve futbolculara inanmak gerekiyor.”

FABIAN RUIZ: "TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI BİLİYORUZ, KAZANMAK İÇİN GELECEKLER"

De la Fuente'nin ardından söz alan yıldız oyuncu Fabian Ruiz de Türkiye maçının zorluk derecesine değindi. Ruiz, “Çok zor bir maç olacak, Türk Milli Takımı'nı biliyoruz, çok önemli oyuncuları bulunuyor, kazanmak için gelecekler. Maçın başından itibaren bizi zorlayacaklar, çok odaklanmış bir şekilde maça çıkmalıyız. Çok zor olacağını biliyoruz, kaliteli ve büyük oyuncular olan bir milli takım, umarım kazanacağız. Yenilmezlik serimizi 31 maça yükseltmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Real Betis taraftarı olarak kendi şehrinde sahaya çıkmanın heyecanını yaşadığını belirten Ruiz sözlerini şöyle noktaladı: “Kendi şehrimde oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Yarın umarım Dünya Kupası’na gitmeyi hep birlikte kutlarız. Betis’in logosunu burada görmek beni çok mutlu ediyor. Real Betis taraftarıyım, bir gün geri dönmeyi düşünüyorum. Kariyerimi evimde bitirmek istiyorum, umarım bu rüyamı gerçekleştirebilirim.”