İstanbul'da Çengel-8 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul'da, sahte alkol üretimine yönelik "Çengel-8" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da Çengel-8 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da, sahte alkol üretimine yönelik "Çengel-8" operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

28 BİN 400 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, bunun üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonlarda yaklaşık 15 milyon lira piyasa değerinde 28 bin 400 litre sahte alkol ve 15 bin 150 sahte bandrol ele geçirildiğini aktaran Ali Yerlikaya, 9 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Ali Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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