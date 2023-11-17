İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! 10 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 9 ilçede 15 adrese yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! 10 Şüpheli Yakalandı
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Terör örgütlerinin şehir içlerindeki yapılanmalarına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları ve operasyonları devam ediyor. Son olarak megakent İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarını İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu.

İstanbul'da Kritik DEAŞ Operasyonu!

Yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten yabancı uyruklu kişilere örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verildiği tespit edilen "illegal mescit yapılanmasına" yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Kent genelinde 9 ilçedeki 15 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adreslerde yakalanan 7 düzensiz göçmenin İl Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.

Operasyonda yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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