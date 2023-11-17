MİT'ten PKK/YPG'ye Büyük Darbe! Terörist Ali Subaşı Etkisiz Hale Getirildi

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Son olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği kritik operasyonla terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe indirdi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, terörden arananlar listesinde kaydı bulunan ve terör örgütünün kurulduğu dönemde örgüte katılan Ali Subaşı'nın Irak ve Suriye'deki sözde üst düzey yöneticilerle yakın ilişkisi bulunduğu ve bölücü örgütün ideolojisini kadrolara aktarmakla görevli olduğu belirlendi.

Operasyonla Etkisiz Hale Getirildi!

Terörist Ali Subaşı'nın, örgütten kaçmaya çalışanları tekrar örgüte kazandırmaya yönelik faaliyetlerinin de bulunduğu öğrenildi. Terörist Subaşı'nın yerini tespit eden MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonla teröristi etkisiz hale getirdi.​​​​​​​

Subaşı'nın, Türkiye, İran ve Irak'ta faaliyetlerde bulunduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında bu bölgenin sözde sorumluları arasında yer aldığı belirlendi.

PKK Teröristin Ölümünü Farklı Duyurdu!

Terör örgütü PKK, Suriye’deki tabanda kırılmaya neden olmaması amacıyla Subaşı’nın ölümünü, “Kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görmekte iken öldü’ şeklinde duyurdu.

Örgüt, MİT’in nokta operasyonunu, korku ve paniğe neden olmaması amacıyla gizledi. MİT’in, Suriye’deki kadrolar arasında önemli bir konuma sahip olan Subaşı’nın etkisiz hale getirmesinin, örgütün, ideolojik alan ve eğitim faaliyetlerinde tahribe neden olduğu belirtiliyor.