İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 10 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 zanlıdan 10'u yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 10 zanlı yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, megakent İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ'a yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 15 zanlıya yönelik gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler emniyete götürüldü, adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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