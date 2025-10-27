İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı!

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler, terör örgütü DEAŞ’ın yurtiçindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

PROPAGANDA FAALİYETLERİ TAKİBE ALINDI

Savcılık talimatıyla yürütülen bu çalışmalarda, örgüt ile irtibatları saptanan kişiler yakın takibe alındı. Şüphelilerin, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı iddia edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin sonunda, operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Birçok adrese özel hareket timleri tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise 2 kasatura, örgütsel flama ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri, sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Polisiye soruşturmada yakalanan zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.