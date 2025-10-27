İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı!

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüttüğü ve örgütsel haberleşme uygulamalarını kullandığı iddia edilen 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı!
Yayınlanma:

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler, terör örgütü DEAŞ’ın yurtiçindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

PROPAGANDA FAALİYETLERİ TAKİBE ALINDI

Savcılık talimatıyla yürütülen bu çalışmalarda, örgüt ile irtibatları saptanan kişiler yakın takibe alındı. Şüphelilerin, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı iddia edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin sonunda, operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Birçok adrese özel hareket timleri tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise 2 kasatura, örgütsel flama ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri, sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Polisiye soruşturmada yakalanan zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Dünyanın en saygın dijital sanat festivali İstanbul'da!Dünyanın en saygın dijital sanat festivali İstanbul'da!Kültür Sanat
Bakan Kurum açıkladı: İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!Bakan Kurum açıkladı: İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

deaş
Günün Manşetleri
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!
İşsizlik rakamları açıklandı
Beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef tek tek belirlendi
Arsalarına sahte eser gömdüler, 'uydu görüntüsü' ile kandırdılar!
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Vatan Partisi’nden ilk değerlendirme
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Vatan Partisi İstanbul İl Kurultayı tamamlandı!
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!
Dolar vurdu, altın düştü! Dolar vurdu, altın düştü!
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler! İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
Havalara aldanmayın! Havalara aldanmayın!
Bu fiyatlar cepleri yakacak! Bu fiyatlar cepleri yakacak!