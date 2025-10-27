Dünyanın en saygın dijital sanat festivali İstanbul'da!

Dijital sanatlar sahasında dünyanın en saygın festivali olarak kabul gören Ars Electronica, Zorlu PSM ve Piksel.Creative Solutions ortaklığıyla ve Diageo Türkiye’nin sağladığı destekle, ilk kez İstanbul’da ziyaretçilerle buluştu.

28 Ekim tarihine kadar sürecek olan festival, Zorlu PSM’nin sahip olduğu farklı sahneleri ve alanları dönüştürerek, ziyaretçilere çok katmanlı bir dijital sanat deneyimi sunuyor. Avusturya’dan çıkarak tüm dünyaya yayılan ve yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip olan Ars Electronica, sergilerden mekânsal enstalasyonlara, ses ile ışığın sınırlarını zorlayan performanslardan atölyelere uzanan geniş bir program aracılığıyla İstanbul’u dijital sanatın merkezine taşıyor.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUMUZDAKİ EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ"

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, festivalin açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, bu iş birliğinin önemine vurgu yaptı: “Zorlu PSM olarak dünyanın en prestijli dijital sanat festivalini İstanbul’a getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, Zorlu PSM'nin 10 yıldır sürdürdüğü dijital dönüşüm yolculuğundaki en önemli dönüm noktalarından biri. Yerel sanatçılarımızı küresel platforma taşıyarak Türkiye’yi dijital sanatın merkezlerinden biri haline getirme vizyonumuza güçlü bir katkı sağlayacak,” dedi.

Festivalin bu yılki edisyonunda, mekânı titreşim kullanarak dönüştüren Cod.Act’in "Cycloid-E" isimli kinetik heykeli, elektromanyetik dalgaları ışığa ve sese çeviren Marc Vilanova’nın "Cascade" adlı işi, yapay zeka (AI) ve hiper-gerçeklik üzerine düşünmeye sevk eden Martyna Marciniak’in "Anatomy of Non-Fact" enstalasyonu ve iklim krizini görünür hale getiren Noor Stenfert Kroese’nin "Fading Colours" çalışması, öne çıkan eserler arasında yer alıyor.

Uluslararası sahnenin yaratıcı stüdyolarından biri olan Universal Everything, izleyiciyi hareketle etkileşime sokan "Symbiosis" işiyle festivalin en dikkat çekici bölümlerinden birini oluştururken; Türkiye’den İmelda Kuyumcu & Gözde Betülay Yorulmaz, Ceren Su Çelik ve Özcan Ertek gibi genç sanatçılar da yapay zeka, kent belleği ve veri estetiği konuları üzerine ürettikleri yeni projelerle uluslararası sahnede kendilerine yer buluyor.