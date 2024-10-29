İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 33 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 10 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 33 şüpheli yakalandı
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Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında önemli bir çalışmaya imza atıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü DAEŞ bünyesinde Ahidder adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edildi.

Şüpheli M.K'nin yasa dışı cihat içerikli ders ve sohbetler ile etkinlikler yaptığını belirleyen ekipler, örgüt adına açılacak sözde mescit ve medrese faaliyetlerinde kullanılmak üzere fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığını ortaya çıkardı.

Terör örgütü ve oluşumlarına finans temini sağlayan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 10 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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