İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! 8 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! 8 Zanlı Yakalandı
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Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar tüm kararlılığıyla devam ediyor. Son olarak İstanbul'da, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma düzenlendi.

Soruşturmada, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında istihbari bilgi bulunan 8 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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