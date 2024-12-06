İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 12 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı
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Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, çatışma bölgelerindeki silahlı örgütlerle bağlantılı olan DEAŞ üyesi şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 12 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 13 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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