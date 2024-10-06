İstanbul’da DEAŞ’a ağır darbe! Bomba yapımcısı şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik bir operasyon düzenledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da DEAŞ’a ağır darbe! Bomba yapımcısı şüpheli yakalandı
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Operasyonda, örgütte bomba yapımında görev aldığı tespit edilen R.H. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonu başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, DEAŞ saflarında çatışma bölgelerinde bomba yapımında görev aldığı belirlenen 34 yaşındaki R.H. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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