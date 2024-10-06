Çorum’da mantar zehirlenmesi alarmı!

Çorum'da doğadan topladıkları mantarları yiyen 8 kişi, zehirlenme belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Çorum merkez ile Dodurga ve Laçin ilçelerinde yaşayan kişiler, topladıkları mantarları tükettikten kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşamaya başladı. Bunun üzerine Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 8 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.