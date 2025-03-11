İstanbul'da DHKP-C operasyonu: Belediyelerden örgüte finansal destek mi sağlandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, DHKP-C silahlı terör örgütüne finansal destek sağlandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haber Global'e göre, soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet gösteren İhtiyaç Komitesi (İKOM) aracılığıyla bazı belediyelerden finans sağlandığı ve ihale usulsüzlükleri yapıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda, aralarında CHP’li belediyelerin çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

BELEDİYELER ÜZERİNDEN FİNANSAL DESTEK SAĞLANDIĞI İDDİASI

Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, DHKP-C’nin kurduğu İKOM’un 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek örgüte finansal destek talep ettiği belirlendi.

Örgütün işçi yapılanması olan Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından bir tekstil firmasının kontrol altına alındığı ve bu firmanın Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından düzenlenen ihalelere katıldığı tespit edildi. Çocuklara dağıtılmak üzere yapılan kazak ve tişört alımlarında yolsuzluk yapıldığı, ürünlerin piyasa değerinin çok üstünde fiyatlarla satın alındığı ve ihale evraklarında usulsüzlükler olduğu iddia edildi.

İSTANBUL VE 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon kapsamında İstanbul’un Maltepe, Kâğıthane, Şişli, Sarıyer, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Pendik, Beylikdüzü, Bağcılar, Kartal, Ümraniye, Fatih, Ataşehir ve Beykoz ilçelerinde 31 adrese baskın düzenlendi. Ayrıca Samsun, Bursa ve İzmir'de de operasyonlar gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında toplam 38 şüpheli tespit edilirken, yapılan baskınlarda 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de bulunuyor. İki şüphelinin yurt dışında olduğu, iki şüphelinin ise cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın "mağdur", eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül’ün ise "tanık" olarak ifadeye çağrıldığı bildirildi.