Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Ramazan ayına dair mesajlar veren Erdoğan, Suriye’deki gelişmelere, Gazze’deki duruma ve bölgedeki mezhep çatışmalarını körüklemeye çalışan provokasyonlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının getirdiği paylaşma ve dayanışma ruhunun önemine vurgu yaparak, "Ramazan’ın ruhuna uygun faaliyetler yürüten tüm yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını ve hayırseverleri tebrik ediyorum" dedi.

Gazze ve Suriye’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Suriye’de 14 yıl süren zulmün ardından kardeşlerimiz ilk kez Ramazan’ı bomba korkusu olmadan geçiriyor. Gazze’de ise İsrail’in vahşi saldırıları sonrası sağlanan kırılgan ateşkes ortamında, 471 gün sonra nefes alınabiliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de bazı kesimlerin mezhep çatışmalarını körüklemeye çalıştığını belirterek, "Eski rejim kalıntısı provokatörler, halkı birbirine düşürmek için terör eylemleri düzenliyor" dedi. Bu eylemler sonucu hem askerlerin hem de sivillerin hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, "Teravih namazı çıkışında hunharca katledilen kardeşlerimiz de var" diyerek yaşanan olaylara dikkat çekti.

Suriye ordusunun bu girişimlere karşı etkin önlemler aldığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak Suriye’nin birliğini, toplumsal barışını ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" dedi.

Türkiye’nin, bölgedeki gelişmelerin ülkemize olumsuz yansımaması için gerekli önlemleri aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerginliğin yatışması için Suriye makamlarıyla temas halindeyiz. Cumhurbaşkanı Şara’nın sağduyulu tutumunu olumlu buluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin barışa ve istikrara kavuşmasının hem Türkiye hem de bölge halkı için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Suriye’nin birlik içinde kalması için herkesin sağduyulu hareket etmesi gerekiyor. Türkiye, Arap, Türkmen, Kürt, Dürzi ve Nusayri demeden Suriye halkının tamamının yanında olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Mezhep temelli bölünmelerin ve kışkırtmaların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bölgemizde huzura açılan kapının anahtarı birliktir. Birbirimize düşmezsek, bizi kimse bölemez. Ama ayrılığa düşersek, bizi kimse koruyamaz" dedi.

Son olarak, Türkiye’nin Suriye politikasında bir değişiklik olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Biz, Suriye’de 14 yıl önce nerede duruyorsak, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.