ABD ve İsrail’in Suriye planı ne? Uzman isim değerlendirdi

Suriye’nin kuzeybatısında yaşanan Sahil Kalkan Tugayı ile Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar ve radikal grupların sivillere yönelik saldırıları, bölgede tansiyonu yükseltti. Peki, bu gelişmelerin arkasında kimler var ve neden şimdi yaşandı?

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
ABD ve İsrail’in Suriye planı ne? Uzman isim değerlendirdi
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Suriye’nin kuzeybatısında yaşanan Sahil Kalkan Tugayı ile Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar ve radikal grupların sivillere yönelik saldırıları, bölgede tansiyonu yükseltti. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural, olayların zamanlamasına dikkat çekerek kritik açıklamalarda bulundu.

Dr. Vural, çatışmaların, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısından kısa süre sonra gerçekleştiğini vurguladı. Vural, "Bu açıklama, Türkiye’nin bölgesel gücünü artırabilecek önemli bir adımdı. Ancak bundan rahatsız olacak aktörler de var" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan gelişmelere dair dikkat çeken bir noktaya işaret eden Dr. Vural, İsrail’in, ABD aracılığıyla PKK/YPG’ye desteğini sürdürdüğünü belirtti. "Netanyahu’nun Washington’a, YPG/PYD’ye olan desteğin devam etmesi yönünde açık bir talepte bulunduğunu biliyoruz" diyerek İsrail’in sürece etkisini değerlendirdi.

SURİYE'NİN BÖLÜNMESİ HEDEFLENİYOR

Vural, İsrail’in Suriye’de istikrarlı bir yönetim yerine parçalanmış bir yapıdan yana olduğunu söyleyerek, "Suriye’nin egemenliğini yeniden tesis etmesini istemeyen güçlerin başında İsrail geliyor" dedi.

Türkiye’nin İsrail’in bölgedeki planlarına karşı nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Dr. Vural, "Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarlar çerçevesinde hareket etmesi en ideal ve istenen durumdur. PKK ve türevlerinin tamamen temizlenmesi, iki ülkenin ortak hedefidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriye’deki varlığının devam edeceğini belirten Dr. Vural, "Bölgedeki gelişmeler, Ankara-Şam iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor" diyerek iki ülke arasındaki olası yakınlaşmaya dikkat çekti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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